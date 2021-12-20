التنمية المحلية توجّه بمتابعة الطقس السيئ وترفع درجة الاستعداد للقصوى

وجّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات في الوزارة، بمتابعة تطورات الوضع في المحافظات على مدار الساعة، لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وذلك في ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، بوجود حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة على عدد من محافظات الجمهورية اليوم.

مواجهة الطقس السيئ

وأضاف شعراوي في بيان عنه، أنّ تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، أكد أنّ محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ومطروح وكفرالشيخ والبحيرة ودمياط، تشهد حالة من الطقس غير المستقر، مع وجود أمطار، لافتا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى لـ مواجهة الطقس السيئ، مع تمركز المعدات والأفراد ووحدات التدخل السريع للتعامل مع تجمعات الأمطار فور سقوطها.

تعطيل الدراسة بـ7 محافظات

وأوضح وزير التنمية المحلية أنّه جرى تعطيل الدراسة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ، نظرا لحالة الطقس غير المستقر. بينما أشار تقرير غرفة العمليات المركزية في الوزارة، إلى أنّ محافظة القاهرة شهدت أمطار متوسطة على أغلب الأنحاء، وجرى التعامل مع مياه الأمطار، والطقس شديد البرودة ورياح متوسطة، فضلا عن رفع درجة الاستعداد على جميع الأنحاء بالتنسيق بين الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي محافظة الجيزة، سقطت أمطار غزيرة على منشأة القناطر، وأمطار متوسطة على الهرم وبولاق الدكرور والبدرشين والحوامدية، وتم فصل الكهرباء عن الشوارع الجانبية، وجارٍ التعامل مع الأمطار، فيما شهدت محافظة الإسكندرية أمطار غزيرة على حي شرق، وأمطار متوسطة على حي الجمرك، وجارٍ التعامل مع الأمطار، حيث بلغ ارتفاع الموج من 3 لـ4 أمتار، أما ميناء الإسكندرية فيعمل بشكل طبيعي.

وتشهد محافظة مطروح أمطار رعدية متوسطة على مدينة مطروح وغزيرة على مدينة العلمين، وطقس شديد البرودة ورياح شديدة، كما تشهد محافظة كفر الشيخ أمطار متوسطة ورياح شديدة، وتوقف الملاحة في ميناء البرلس لليوم الثاني على التوالي.

وفي محافظة البحيرة، سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة، أما دمياط والقليوبية فالطقس مستقر مع رياح متوسطة باردة، وسقوط أمطار خفيفة على بعض المراكز، فيما تشهد باقي المحافظات طقس مستقر ورياح متوسطة دون أمطار.