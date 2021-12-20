باحث في «فايزر» يطالب بجرعة معززة للقاح كورونا فورا لمن تخطى 70 عاما

طالب الدكتور أشرف الفقي، مدير بإدارة البحوث والتطوير في شركة فايزر بأمريكا، وعضو فريق التقييم الطبي لسلامة لقاح كورونا، وزارة الصحة والسكان في مصر، بتطعيم المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم 70 عاما، بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا دون التقيّد بمدة زمنية، موضحا أنّ الفئة العمرية المذكورة ستعاني من مضاعفات كورونا ومتحوراتها، خاصة «أوميكرون».

جرعة ثالثة من لقاح كورونا دون التقيّد بوقت

وأضاف الفقي، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أنّه يجب غضّ النظر عن المدة الزمنية التي حددتها وزارة الصحة والسكان بـ«6 أشهر»، بين الجرعة الثانية، والثالثة، وإعطاء الفئة العمرية أكبر من 70 عاما الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا بصورة عاجلة.

جرعة ثالثة من لقاح كورونا للوقاية من أوميكرون

وأوضح المدير في إدارة البحوث والتطوير بشركة فايزر الأمريكية، أنّ تقليل المدة الزمنية بين الجرعة الثانية والثالثة لهذه الفئة العمرية تحديدا، يجنبهم مضاعفات متحور أوميكرون، متابعا: «المتحور الجديد قيد الدراسة، وقد يتسبب في موجة خامسة بمصر مطلع 2022».

موجه خامسة مطلع 2022

وتابع عضو فريق التقييم الطبي لسلامة لقاح كورونا، أنّ مصر ستشهد موجة خامسة من فيروس كورونا بسبب متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، متوقعا أن تبدأ الموجة الخامسة من الفيروس في الفترة بين فبراير حتى أبريل 2022، وستكون المرة الثالثة التي تشهد مصر موجة لفيروس كورونا خلال شهر رمضان.

الموجة الخامسة ستختلف عن السابقة

وأكد الفقي، أنّ الموجة الخامسة مختلفة عن الموجات الأربع السابقة، وتتمثل أبرز عوامل الاختلاف، في وجود أجسام مضادة تسري في أجسام 20 إلى 30 مليون مواطن، تلقح نصفهم وتعافى نصفهم الآخر من إصابة سابقة، وهو أكبر من أي رقم في الأشخاص «المحصّنين» حدث قبل أو أثناء موجات سابقة.