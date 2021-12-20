مصدر بالصحة: تحديث بروتوكول علاج كورونا لم يطبق على المصابين بـ«أوميكرون»

قال مصدرمسؤول باللجنة العملية لمكافحة الفيروسات بوزارة الصحة، إنه لا توجد علاقة بين المتحورالجديد لفيروس كورونا وتحديث بروتوكول علاج كورونا الأخير الذي تم تحديثه للتقليل من مضاعفات كورونا، ولكن الأدوية المستخدمة في بروتوكولات علاج فيروس كورونا جميعها تقلل من مضاعفات الإصابة بصورة عامة.

بروتوكول علاج كورونا لم يطبق على مصابي أوميكرون

وأضاف المصدر في تصريحات لــ«الوطن»، أن التحديث الأخير من بروتوكول علاج كورونا لم يستخدم على حالات مصابة بالمتحور الجديد «أوميكرون»، ولا يمكن الجزم بمدى فاعليته من عدمه في تقليل مضاعفات المتغير الجديد، مشيرا إلى أنه يمكن الحكم على فاعلية الأدوية في البروتوكول الأخير عند وجود حالات مصابة بالمتحورالجديد.

أوميكرون سيكون السائد في العالم

وتابع المصدر باللجنة العلمية، أن المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون، سيكون هو السائد في كل دول العالم وعملية انتشاره تزيد بوتيرة سريعة للغاية مقارنة بالمتحورات الأخرى التي ظهرت لفيروس كورونا، لافتا إلى أن المتحور الجديد من الفيروس سيشكل أغلبية الإصابات خلال الفترة المقبلة في دول العالم.

أعراض المتحور أوميكرون خفيفة

وأوضح، أن أعراض متحور أوميكرون خفيفة وليست بنفس قوة مضاعفات المتحورات الأخرى التي طرأت على الفيروس خلال الفترة الماضية، وعن مقاومة المتحور الجديد للقاحات، أكد أنه لم يتم التأكد حتى الآن من فاعلية اللقاحات ومدى مقاومة المتحور الجديد لفيروس كورونا للقاحات، مشيرا إلى أن الشركات المنتجة للقاحات بدأت في تطويرها تحسبا لمقاومة المتحور الجديد.

أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية لتجنب العدوى

وأكد المصدر، أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة وتتمثل هذه التدابير الوقائية في «تلقي اللقاح، ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون، التباعد الجسدي والبدني، التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».