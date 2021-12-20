«التضامن» تعوض أصحاب السيارات «لو شجرة وقعت على العربية»

رفعت وزارة التضامن الاجتماعي درجة الاستعداد إلى القصوى، لمواجهة تقلبات الطقس، سواء كانت رياح أو أمطار أو سيول، أو التعرض للحوادث والنكبات، خاصة في المحافظات الأكثر عرضة لسقوط الأمطار، حيث خصصت الوزارة بحسب بيان سابق، 30 مليون جنيه في حسابات الإغاثة بالمحافظات، لشراء مهمات إغاثة إضافية تحسبا لأي أحداث طارئة، وضخّ موارد مالية بالحسابات الفرعية للإغاثة بمديريات التضامن في المحافظات.

صرف مساعدات مالية في حالات الكوارث

ويتساءل كثيرون عن تعويضات التضامن للمتضررين من الطقس السيئ، وأبرزها سقوط الأشجار على سياراتهم، حيث أكدت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أنّه سيتم صرف مساعدات مالية «دفعة واحدة» في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة، لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة.

صرف مساعدات لخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة

وأشارت وزارة التضامن، إلى أنّ المساعدات المالية تُصرف حال تعرض الأسرة أو أحد أفرادها لحوادث، مثل «الفيضانات، السيول، الزلازل، الانهيارات، الغرق، الحريق، الحوادث، والتصادمات»، وتصرف المساعدات في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة - غير المؤمّن عليها.

شروط الحصول على المساعدات المالية نتيجة الحوادث الطارئة

- شهادة وفاة للمتوفين بسبب الحادث.

- محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه أ​و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.

- تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.

- تقرير هندسي في حالة الانهيارات المنزلية.

- تقرير زراعي في حالة حدوث خسائر في الأراضي الزراعية.

- تقرير بيطري في حالة نفوق الماشية.​

بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة .

ولفتت التضامن إلى أنّه يتم ​تقديم طلب لوحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة، للإبلاغ عن الحادث خلال 60 يوما من تاريخ وقوعه في حالة خسائر النفس، وخلال 3 أيام في حالة خسائر الممتلكات، مرفقا به المستندات المؤيدة.