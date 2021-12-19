«التضامن» تواجه الطقس السيئ بوحدات متنقلة و«30 مليون جنيه»

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، برفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية، بين الوزارة والهلال الأحمر، لمواجهة أي طوارئ، مؤكدة التنسيق بشكل مستمر مع غرفة العمليات المركزية لجمعية الهلال الأحمر، فضلا عن فروعها على مستوى الجمهورية، وأفرع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أنه جرى تخصيص 30 مليون جنيه، لحسابات الإغاثة بالمحافظات، لشراء مهمات إغاثة إضافية، تحسبا للطقس السيئ.

3 وحدات متنقلة تجوب محافظة الإسكندرية

وقال حازم الملاح المسئول الإعلامى عن برنامج أطفال وكبار بلا مأوى في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى رفع درجة الاستعداد، لافتا إلى أن الـ17 فريقا الخاضعين للبرنامج، يعملون على مدار الساعة، مؤكدا أن هناك 3 وحدات متنقلة تجوب محافظة الإسكندرية، لتقديم وجبات ساخنة وبطاطين، بالتعاون مع بنك الطعام، موضحا أن هناك مجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية، جرى تطويره وتجهيزه على أعلى مستوى لاستقبال الأطفال بلا مأوى من وزارة التضامن، حيث يسع 150 طفلا، كما جرى تخصيص دار الهداية لاستقبال وحماية كبار بلا مأوى.

ولفت الملاح، إلى أنه يجري استقبال البلاغات من منظومة الشكاوى الحكومية وصفحة وزارة التضامن، والصفحة الرسمية للبرنامج مؤسسات الخاصة بالكبار، والخط الساخن للبرنامج 16439.

فريق العمل يعمل على تغيير اتجاهات المتواجدين بالشارع

وأوضح حسني يوسف مدير المشروع القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، أن فريق العمل يعمل على تغيير الاتجاهات وعقليات المتواجدين بالشارع، قائلا: «إحنا مش بنشيل الناس من الشارع بالقوة، لكن نعمل على إقناع الحالات، وتوعيتهم على ترك الشارع، لأنه غير آمن لهم، وغير مناسب».

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن فريق العمل يتعامل مع الحالات على الفور، إذ جرى التعامل مع أكثر من 17 ألف طفل بلا مأوى، حتى نهاية سبتمبر 2021 على مستوى 14 محافظة، يعمل بها البرنامج، المكون من 17 وحدة متنقلة.