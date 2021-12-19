«حياة كريمة» تنتهي من حصر متضرري السيول بقرى غرب أسوان «صور»

نشرت الصفحة الرسمية لمؤسسة «حياة كريمة» عبر «فيس بوك»، صورا لآخر أعمال حصر المتضررين بنجوع قرية غرب أسوان التي تأثرت بالسيول، والبالغ عددها 22 نجعا.

حياة كريمة: انتهاء حصر المنازل المتضررة في نجوع غرب أسوان

وأوضح بيان المؤسسة والمنشور عبر صفحتها أنه جرى استكمال حصر المنازل المتضررة لآخر 3 نجوع متبقية من نجوع غرب أسوان، وهي «المعوضاب قبلي، الجعلابية، القبة».

حياة كريمة: توزيع بطاطين في 14 قرية

وأضاف البيان أنه جرى رفع إحداثيات المنازل المتضررة من خلال أحد المتطوعين أثناء المعاينة، كما جرى توزيع قوافل مزودة بالبطاطين بقرى مركز «نصر النوبة، دار السلام، أدندان، بلانة أول، بلانة ثاني، بلانة ثالث، جبران، الرحاب، الأشراف، قسطل، توماس، أبو سمبل، توشكى شرق، توشكى غرب».