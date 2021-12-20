الطقس في سيناء: إغلاق ميناء شرم الشيخ.. وثلوج في سانت كاترين «صور»

قال اللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن إدارة الموانئ قررت إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري صباح اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها محافظة جنوب سيناء، مشيرا إلى أن سرعة الرياح بلغت نحو 21 عقدة، واتجاه الرياح جنوبية والضغط الجوي 1019، وحالة البحر مضطربة جدا، وارتفاع الامواج من 2 إلى 2.50 متر.

توقف الأنشطة البحرية

وأكد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه أصدر قرارا اليوم بإيقاف كل الأنشطة البحرية أمام الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة في شرم الشيخ، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية، وجرى التنبيه على أصحاب اليخوت السياحية بعدم الخروج في هذه الأجواء المضطربة، وأوضح أن ميناء نويبع البحري مازال يعمل ولن يتم إغلاقه حتى الآن.

وشدد اللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة الموانئ على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ ورفع درجة الاستعداد، والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

تساقط ثلوج على كاترين

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص لـ «الوطن»، اليوم إن مدينة سانت كاترين شهدت انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، ووصلت إلى 4 درجات تحت الصفر فجر اليوم، وتساقطت ثلوج خفيفة علي المدينة، مشيرا إلى أنه أعلن حالة الطوارئ بالمحافظة استعدادا للسيول المتوقعة، حيث انخفضت درجات الحرارة علي معظم المدن.

وأضاف أن المحافظة تواجه السيول بخطة جرى التأكيد عليها خلال جلسة المجلس التنفيذي أول أمس.