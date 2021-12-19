منها سانت كاترين.. «الأرصاد» تكشف عن المدن الأكثر برودة غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن المدن الأكثر برودة غدًا، ومنها سانت كاترين، التي تصل درجات الحرارة الصغري فيها إلى 1 تحت الصفر، كما تتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء والمتابعين، المدن الأكثر برودة غدًا في مصر، ومنها سانت كاترين، بالإضافة إلى حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدًا، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد.

درجة الحرارة في سانت كاترين

وبحسب خبراء الأرصاد، فإن درجة الحرارة بمدينة سانت كاترين الكبري نحو 10 درجات مئوية، في حين تنخفض الحرارة ليلا لتصبح 1 تحت الصفر، وتتكون الثلوج أعلى قمم جبال المدينة، وبهذا تصبح أكثر المدن برودة في محافظات مصر.

أكثر المدن بردًا غدًا الاثنين

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد، فإن المدن الأكثر برودة غدا جاءت كالآتي:

سانت كاترين: 10 -01

نخل: 16 01

أسيوط: 15 05

المنيا: 15 06

سوهاج: 16 06

قنا: 17 07

الأقصر: 18 07

القاهرة: 15 07

طنطا: 15 07

شبين الكوم: 15 07

سيوة: 16 07

الزقازيق: 15 07

الفيوم: 17 07

بني سويف: 15 07

الوادي الجديد: 18 07

حالة الطقس غدًا

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون حالة الطقس غدًا، باردة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديدة البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، تصل في بعض المناطق إلى حد الصقيع مع تكوّن الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

وتزداد احتمالية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد وأحيانا بنسبة حدوث ما بين 60 إلى 80%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وهي: «السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد» على فترات متقطعة.

كما أن هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث من 50 إلى 60% تقريبًا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وجنوب الدلتا في الغربية، والشرقية، والمنوفية، ومدن القناة، وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتخف تدريجيا بعد فترة الظهيرة.