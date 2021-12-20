تعليق ساخر من إسلام إبراهيم على شبيه الفنان الراحل رشدي أباظة (صورة)

بعد البث المباشر الذي أجرته «الوطن» مع الأربعيني محمد المؤمن، المعروف بـ شبيه رشدي أباظة، والذي قال فيه «الناس بتتخض لما تشوفني»، في إشارة إلى قوة الشبه بينه وبين الفنان الراحل، علق الفنان إسلام إبراهيم على القصة تعليقا أثار حيرة الجمهور.

إسلام إبراهيم يسخر من شبيه رشدي أباظة

وحرص الفنان إسلام إبراهيم على التعليق على ظهور شبيه رشدي أباظة، فنشر صورة ساخرة له عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، وعلق عليها قائلًا: «شبيه شبيه الفنان رشدي أباظة»، مما أثار سخرية جمهوره، فعلق أحد المتابعين: «وأحلى منه كمان»، وكتب آخر: «الأباظة انقسمت نصين»، «لأ ده شبيه شكوكو».

إسلام إبراهيم يتعاقد على مسلسل «راجعين يا هوى»

وتعاقدإسلام إبراهيم أمس على مسلسل «راجعين يا هوى»، الذي يضم مجموعة من كبار الفنانين أبرزهم الفنان خالد النبوي، نور اللبنانية، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم 2022.

المسلسل قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما.

آخر أعمال إسلام إبراهيم

يذكر أن «إبراهيم» شارك في السباق الرمضاني الماضي 2021، بمسلسل «نجيب زاهي زركش» بطولة الفنان يحيى الفخراني، وأنوشكا، محمد محمود، رامز أمير، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج شادي الفخراني.

شبيه رشدي أباظة: الاختلاف بيننا في الاسم والعرق فقط

وتحدث شبيه رشدي أباظة في تصريح لـ«الوطن» عن الشبه الكبير الذي يجمعه بالفنان رشدي أباظة، قائلًا: «مفيش حد مش بيشوفني شبهه، لما بدخل أي مكان بلاقي الناس بتبص عليا ويقولوا هو رشدي أباظة رجع تاني ولا أيه».

وأضاف: «الفرق اللي بيني وبين الفنان رشدي أباظة الاسم والعِرق، هو من عيلة الأباظية اللي أصلها تركي وأنا من أصل مصري أبا عن جد».