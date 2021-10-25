«قانون العمل» مسلسل يجمع إسلام إبراهيم وإياد نصار وريهام عبد الغفور

يخوض النجم إسلام إبراهيم، تجربة درامية جديدة، من خلال مسلسل يحمل اسم مبدئي «قانون العمل»، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المُقبلة.

أبطال مسلسل قانون العمل

مسلسل قانون العمل، من بطولة إياد نصار، وإسلام إبراهيم، وريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، ومحسن منصور، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، ومن إنتاج شركة «e producers» المنتج محمد السيد، حيث يُجرى حالياً تحضير جلسات العمل.

إسلام إبراهيم مع يحيى الفخراني في نجيب زاهي زركش

يذكر أن إسلام إبراهيم، شارك في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل نجيب زاهي زركش، مع الفنان يحيى الفخراني، حيث حقق نجاحاً كبيرًا وحظي بردود فعل واسعة من قبل الجمهور.

أبطال مسلسل نجيب زاهي زركش

نجيب زاهي زركش، من بطولة يحيى الفخراني، وأنوشكا، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وكريم عفيفي، ورامز أمير، ورنا رئيس، ومحمد إبراهيم يسري، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

حكاية مسلسل نجيب زاهي زركش

وتدور أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش، للفنان يحيى الفخراني، في إطار درامي حول قصة الثري نجيب زاهي زركش، والذي يكتشف سرًا خطيرًا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لثلاث شباب محتمل أن يكون ابنه ضمنهم.

إياد نصار ومريم نعوم في رمضان 2022

في سياق آخر، يتعاون الفنان إياد نصار مع الكاتبة مريم نعوم، في تجربة درامية أخرى، تحمل اسما مبدئي لام شمسية، وهي من بطولة الفنانة منى زكي، وأحمد رزق.

ومن المُقرر انطلاق تصوير أولى مشاهد مسلسل لام شمسية، خلال الفترة المقبلة، حيث يجرى حاليا ترشيح باقي الأدوار ومعاينة أماكن التصوير، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2022، والعمل من إخراج كريم الشناوي.