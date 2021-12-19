إسلام إبراهيم ينضم لـ «خالد النبوي وأنوشكا» في مسلسل «راجعين يا هوى»

تعاقد الفنان إسلام ابراهيم، على المشاركة مسلسل «راجعين يا هوى»، بطولة الفنان خالد النبوي، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2022.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى

ويشارك في بطولة مسلسل «راجعين يا هوى» أنوشكا، نور، وفاء عامر، أحمد داش، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، والمسلسل قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، سناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما.

إسلام إبراهيم يشارك في مسلسل «قانون العمل»

كما يشارك إسلام إبراهيم في مسلسل «قانون العمل» برفقة الفنان إياد نصار، وريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، ومحسن منصور، وهو مسلسل قصير من المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، ومن إنتاج شركة «e producers» للمنتج محمد السيد.

أحداث مسلسل قانون العمل

مسلسل «قانون العمل» تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول حقوق الفلاحين، وحكاياتهم، حيث يجسد الفنان إياد نصار دور فلاح، وتقوم ريهام عبدالغفور بدور فتاة تعمل في أكثر من وظيفة منها: ممرضة، وعاملة في مصنع حلويات وراقصة.

آخر أعمال إسلام إبراهيم

يذكر أن إسلام إبراهيم شارك في الموسم الرمضاني الماضي 2021 بمسلسل «نجيب زكي زركش» بطولة الفنان يحيى الفخراني، وأنوشكا، محمد محمود، رامز أمير، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج شادي الفخراني.

قصة مسلسل نجيب زاهي زركش

وكانت تدور أحداث مسلسل «نجيب زاهي زركش»، للفنان يحيى الفخراني، في إطار درامي حول قصة الثري نجيب زاهي زركش، والذي يكتشف سرًا خطيرًا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لثلاث شباب محتمل أن يكون ابنه ضمنهم.