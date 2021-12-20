القليوبية تدفع بمعدات لشفط مياه الأمطار ومواجهة الطقس السيئ (صور)

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بسيارات شفط المياه إلى الشوارع والميادين، لسحب تراكمات الأمطار بالمناطق الرئيسية والطرق الحيوية والأنفاق فور سقوطها بمختلف أنحاء المحافظة.

وتابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أعمال رفع مياه الامطار بطريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي وطريق «شبرا - بنها» الحر، وطريق «بنها - المنصورة»، والأنفاق بطريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي ومدينة بنها.

معدات في شوارع القليوبية لمواجهة الأمطار

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الاثنين، في بيان، إنه فور إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار علي مدن المحافظة، وجه بنشر معدات الشركة بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية بمدن المحافظة، وتشكيل غرف عمليات بالفروع علي مدار الساعه لتلقي بلاغات تجمعات مياه الامطار والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والإدارة العامة للمرور.

إزالة الإشغالات بشوارع القليوبية

وشدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على رؤساء المدن والأحياء، بالتنسيق مع شرطة المرافق لعمل حملات يومية صباحية ومسائية لإزالة الإشغالات، بجانب تطهير الشوارع من بؤر تجمعات مياه الأمطار، موضحا أن الدولة أنفقت الملايين على تطوير الميادين والشوارع العامة بنطاق المحافظة، لإعادة الشكل الحضاري لها، ولن يسمح بوجود إشغالات للباعة الجائلين والمواقف العشوائية، وذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ بمدينة بنها، حيث لاحظ انتشار الباعة الجائلين على كوبري الرياح التوفيقي بمنطقتي وابور الثلج وميدان كاميليا، وأيضا منطقة عزبة السوق والحرس الوطني، وعلى الفور قامت شرطة المرافق بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بنها، بإزالة جميع الباعة الجائلين بتلك المنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع الإشغالات التي كانت تتسبب في تشويه المظهر الحضاري وعرقلة الحركة المرورية.

محافظ القليوبية يتابع تطهير الشوارع

وتابع محافظ القليوبية الجولة بشارع الكوبري بمدينة بنها حيث تم إزالة الأرصفة المخالفة وتحرير محاضر لأصحاب المحلات التي تستحوذ على الأرصفة العامة، كما جرى إزالة الباعة الجائلين بالشارع وتحرير محاضر لهم والتأكيد على عدم الافتراش مرة أخرى، كما وجه المحافظ بمراجعة جميع رخص المحلات والتنسيق مع شرطة التموين لشن حملات موسعة لضبط المخالفين.

كما تابع المحافظ الحملة بمنطقة كفر الجزار حيث تم شن حمله مكبرة على الباعة الجائلين بجوار الكوبري، كما تم عمل حملة مرورية وتم ضبط عدد 4 سيارات بدون لوحات معدنية وتم التحفظ عليهم بالمضبوطات، كما تم غلق 3 كافيهات بكفر الجزار لتقديمهم الشيشة، وذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأكد المحافظ على عدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام، وشدد محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق والتجهيز لعمل حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بنطاق مدينة بنها.