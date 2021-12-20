عاملة جامعية لـ«مدبولي»: لم انتظر الوظيفة.. وبدأت حياتي العملية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، خط إنتاج جديد لشركة نستله العالمية في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وهو الخط الذي سيوفر منتجات لمصر، بالإضافة للتصدير لعدة دول بالخارج.

عاملة لـ رئيس الوزراء: خريجة تجارة ولم انتظر الوظيفة

وحرص رئيس مجلس الوزراء على إدارة حوار مع العاملين والعاملات في المصنع، وقالت أحدى العاملات لرئيس الوزراء، إنها خريجة كلية التجارة بجامعة القاهرة، وأنها لم تنتظر الوظيفة المكتبية، وبدأت حياتها العملية.

وسألهم رئيس الوزراء عن أوضاعهم ومرتبهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، والتي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، وأكدت العاملة، أن الأجر مناسب لمتطلباتها، ومن ثم بدأت العمل بالشركة.

جولة تفقدية في المنطقة الاستثمارية

جاء ذلك خلا تفقد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، عدد من المصانع والشركات المقامة في المنطقة الاستثمارية لمجموعة التنمية الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، لحضور بدء تشغيل خطوط جديدة بها، ورافقه خلال ذلك كل من نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الوزراء: الدولة مستمرة في تقديم الدعم لجذب المستثمرين

وفي نفس السياق أكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الجولة، إن كافة أجهزة الدولة المعنية مستمرة في تقديم مختلف التيسيرات التي من شأنها جذب المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة سواء لإقامة مصانع أو شركات جديدة أو تنفيذ خطط التوسع لمشروعات قائمة بالفعل.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوجه باستمرار بدعم وتطوير قطاع الصناعة، باعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الاقتصادي، وبما يسهم في دعم جهود الدولة لتوطين عدد من الصناعات، وتنفيذ استراتيجية تعميق المكون المحلى في العديد من الصناعات.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء، بإعداد دراسة متكاملة لعوامل جذب المزيد من المستثمرين الصناعيين والمشكلات التي تواجههم، للعمل على سرعة حلها وإزالتها.