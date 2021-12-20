انتشار معدات شفط المياه بالشوارع لمواجهة الطقس السيئ بالشرقية

انتشرث معدات وسيارات شفط وكسح مياه الأمطار بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية، لشفط وكسح آثار الأمطار من الشوارع والميادين العامة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لفتح الطريق أمام عبور المواطنين وحركة السيارات وذلك عقب تعرض المحافظة لموجه من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة.

رفع درجة الاستعدادات لمواجهة تقلبات الطقس

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستمرار رفع درجة الإستعدادات لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية، مع استمرار عمل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتدخل المباشر والسريع، والعمل على حل أي مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة، فضلا عن المتابعة الدورية لكل محطات الرفع والتأكد من انتظام عملها، تزامناً مع بيان هيئه الأرصاد الجوية بإحتمالية سقوط الأمطار الغزيرة على أنحاء البلاد.

الدفع بسيارات ومعدات شفط المياه للشوارع

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، دفعت الأجهزة التنفيذية بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة سيارات ومعدات شفط المياه والنزول للشوارع لشفط وكسح مياه الأمطار المتراكمة، فضلاً عن مراجعه أعمده الإناره والتأكد من عزلها وعدم وجود أي أسلاك مكشوفه بها وإزاله النزلات وإستبدال التالف منها لمنع حوادث الصعق بالكهرباء، وإجراء أعمال الصيانه اللازمه للكشافات التي تضررت نتيجه سقوط الأمطار والتأكد من عزلها حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

وأهاب محافظ الشرقية بالمواطنين الابتعاد عن أعمده الإنارة بالشوارع، خاصة وقت سقوط مياه الأمطار، والإبلاغ عن أي أعطال بالأعمدة أو في حالة وجود ماس كهربائي بها، حرصاً على سلامة المواطنين.