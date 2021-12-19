ضبط هارب من تنفيذ حكم بالإعدام في الشرقية

ألقت قوات الأمن القبض على هارب من تنفيذ حكم بالإعدام في الشرقية، وجاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام من ضبط «عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، والمطلوب التنفيذ عليه في قضيتين إحداها قتل عمد، والمقضي فيها بالإعدام»، وذلك بمحل اختبائه بدائرة قسم شرطة القرين بمديرية أمن الشرقية، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن تحقيق النتائج التالية:

- ضبط «عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية» مطلوب التنفيذ عليه في قضيتي «تزوير» بإجمالي عقوبات بالحبس 20 سنة، حال تواجده بدائرة القسم، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

- ضبط «عامل - مقيم بمحافظة الدقهلية» مطلوب التنفيذ عليه في 35 حكم حبس جزئي ومستأنف «تبديد» بإجمالي عقوبات بالحبس 81 سنة، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.