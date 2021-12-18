حبس الطالب المتهم بقتل زميله داخل سنتر دورس خصوصية في الشرقية

قررت نيابة فاقوس بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، حبس الطالب المتهم بقتل زميله داخل مركز للدروس الخصوصية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد تلقى مركز شرطة فاقوس بلاغا بوقوع مشاجرة بيت طالبين في المرحلة الثانوية داخل مركز للدروس الخصوصية بمركز فاقوس، ما أسفر عن مصرع «عمار. م. ز» 18 عاما، مقيم بمركز فاقوس، إثر الاعتداء عليه بالضرب من قبل زميله «خالد. ص»، 18 عاما، مقيم بقرية كفر العلماء التابع لمركز فاقوس بمحافظ الشرقية.

ضبط الطالب المتهم

وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة وتبين وقوع المشاجرة على إثر تنافس الطالبان حول المادة الدراسية وتم نقل جثة الطالب إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما ألقت الشرطة القبض على الطالب المتهم وتم إحالته إلى النيابة العامة لتولى التحقيقات بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تشييع جنازة المجني عليه

وكان أهالي أبو كبير شيعوا مساء، أمس الجمعة، جثمان الطالب المجني عليه وسط جناز شعبية كبير تعكس الوداع المؤلم للشاب الراحل، فيما توافد الأهالي على منزل أسر الفقيد لتقديم واجب العزاء ومواساة الأسرة.