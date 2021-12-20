تنفيذ 27 مشروعا لرصف ورفع كفاءة الطرق بـ226 مليون جنيه في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً برفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة، وفتح الطرق أمام حركة السيارات، والقضاء على التكدس والزحام المروري، وتوفير الوقت والجهد علي المواطنين.

رفع كفاءة شبكات الطرق

وأشار إلى أن عام 2021 شهد طفرة حقيقية في تنفيذ أعمال الرصف والتوسعة ورفع الكفاءة لشبكات الطرق بقطاع محافظة الشرقية، إضافة إلى رصف الطرق الجانبية والضيقة ببلاط الإنترلوك، تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، وللوصول إلى بنية تحتيه سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

226 مليون جنيه لرفع كفاءة الطرق

ومن جانبه، استعرض المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق مشروعات الرصف والتغطية ورفع الكفاءة والترميم والصيانة التي تم الانتهاء منها خلال عام 2021 بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بإجمالي أطوال 75 كم، وبتكلفة مالية بلغت 226 مليون و607 آلاف جنيه.

وتضمنت المشروعات استكمال رصف طريق «أبو الأخضر / العلاقمة» بطول 7 كم، وبتكلفة 43 مليونا و250 ألف جنيه، واستكمال رصف طريق «أبو الأخضر / العلاقمة / المانسترلي» (بطول 7 كم، وبتكلفة 24 مليونا و300 ألف جنيه، بجانب استكمال رصف طريق «بلبيس / ميت جابر/ منيا القمح» بطول 6 كم، وبتكلفة 13 مليونا و586 ألف جنيه، إضافة إلى استكمال رصف طريق «ولاد صقر / صان الحجر»، بطول 3 كم، وبتكلفة 37 مليونا، و984 ألف جنيه.