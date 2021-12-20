وزير القوى العاملة ونظيره الليبي يتفقدان نموذج وحدة التدريب المتنقلة

تفقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والمهندس علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل الليبي، اليوم، نموذج وحدة التدريب المتنقلة بوزارة القوى العاملة، على هامش زيارة الوفد الليبي لإطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، لحوكمة عملية تسفير العمالة المصرية إلى الدولة الليبية.

إطلاق 27 وحدة تدريب متنقلة ضمن «مهنتك مستقبلك»

وقدّم سعفان بحسب بيان عن وزارة القوى العاملة، شرحا مفصلا عن وحدات التدريب المتنقلة التي أطلقتها الوزارة بالمحافظات، والمهن التي يتم التدريب عليها، لافتا إلى إطلاق 27 وحدة تدريب متنقلة ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» في قرى ونجوع مصر، تهدف إلى الوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، وتقدم للشباب من الجنسين فرصة تدريبية على مهن التفصيل والحياكة، كهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية، بنظام الساعات التدريبية.

تعاون مصري ليبي لتوفير مدربين لوحدة التدريب

ورحب وزير القوى العاملة بالتعاون مع الجانب الليبي، لتوفير مدربين لنموذج محاكاة لهذه الوحدة في ليبيا على المهن التي يطلبها سوق العمل الليبي.

وأثنى العابد، على هذا النظام من التدريب على الوحدة التدريبية المتنقلة التي توفر فرص تدريب تؤهل الشباب لدخول سوق العمل على المهن المطلوبة، مؤكدا تعاون وزير العمل والتأهيل الليبية مع الجانب المصري في هذا الشأن والاستفادة من هذه التجربة.