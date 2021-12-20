نصائح للقيادة أثناء الطقس السئ والأمطار.. أقصى سرعة «60» والمسافة أمان

تشهد البلاد حالة من الطقس السيئ وتقلبات شديدة بسبب ذروة فصل الشتاء، وينتج عنها هطول الأمطار الشديدة وسرعة الرياح والعواصف، ويتعرض العديد من قائدي السيارات للضرر بشكل يومي على الطريق بسبب التقلبات الشديدة في حالة الطقس.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» أهم النصائح للقيادة والحفاظ على السيارة خلال فصل الشتاء.

أولاً: نصائح للقيادة أثناء موجة الأمطار

يقول الهندس محمد عبدالصمد، خبير السيارات، بعض النصائح للقيادة الآمنة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» وجاءت كالتالي:

- تشغيل الضوء العالي خاصة في أوقات الشبورة.

- التأكد من عمل الإضاءة الخلفية للسيارة تجنبا لوقوع الحوادث.

- ترك مسافة كافية بين السيارات وبعضها لا تقل عن 3 أمتار.

- التأكد من عمل المساحات بشكل جيد وملئ القربة الخاصة بها، للحفاظ على نظافة الزجاج لضمان رؤية واضحة.

- التأكد من الضغط المناسب في الإطارات وضبطه.

- تجنب القيادة السرعة على الطريق.

- تجنب الضغط على المكابح بشكل مفاجئ أثناء القيادة.

- في حالة السفر يجب الكشف على المكابح والتأكد من عملها بشكل جيد.

- يجب الكشف على الردياتير والتأكد من عدم وجود أي أعطال داخله.

- الكشف على عمل البويجيهات والتأكد من عملهم بشكل جيد.

-الكشف على زيت المحرك، وتغيرة في موعده المحدد.

ثانياً القيادة الآمنة خلال فترة الشبورة

- يجب التأكد من عمل كل الأضواء دخل السيارة خاصة الأضواء الانتظار.

- القيادة في الحارة الوسطى للطريق والاستعانة بالخطوط الأرضية لمعرفة حدود الطريق.

- السيطرة بشكل كامل على عجلة القيادة تحسبا لأي حدث طارئ.

- النوم بقدر كافي حتى يكون السائق على قدر عال من التركيز.

- فتح زجاج السيارة بدرجة لمنع تراكم بخار المياه في السيارة وحجب الرؤية.

- الالتزام بحدود الرؤية وليس حدود السرعة المقررة للطريق.

- عدم تجاوز سرعة الـ60 كيلو متر على الطريق، أثناء التقلبات الجوية.