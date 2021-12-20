بدء ثاني جلسات محاكمة حنين حسام في قضية الإتجار بالبشر

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الاثنين، ثاني جلسات إعادة محاكمة المتهمة حنين حسام فتاة التيك توك، على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر والتحريض على أعمال منافية للآداب.

حنين حسام للقاضي: نفسي أتكلم قدام حضرتك

وطلبت حنين حسام من رئيس المحكمة، أن تخرج من القفص للتحدث عن دورها في القضية، قائلة: «بقالي شهور بتمني أتكلم قدام حضرتك».

وأجلت المحكمة الجلسة الماضية بعد طلب دفاع المتهمة برد المحكمة، والذي قوبل بالرفض من محكمة استئناف القاهرة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري و هاني شحاتة.

النيابة توجه تهم الاتجار في البشر

ووجهت النيابة العامة، للمتهمة حنين حسام فتاة التيك توك، تهمة الاتجار في البشر من خلال التعامل مع أشخاص طبيعيين وهن المجني عليهن الطفلتين «م. س»، «ح. و» واللتين لم تتجاوز أعمارهم ال 18 عاما، وأخريات بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي «تطبيق لايكي»، يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وقامت بدعوتهن على مجموعة تسمي «لايكي الهرم» أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقة صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي احتاج العالم بسبب وباء فيروس كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

السجن لمدة 10 سنوات على حنين حسام

ونسقت أجهزة الأمن بالقاهرة في وقت سابق مع مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، للتمكن من ضبط حنين حسام عقب هروبها إثر صدور الحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، وبالفعل جرى ضبطها في إحدى الشقق السكنية بمدينة بنها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية من ضبط المتهمة حنين حسام عقب هروبها بعد صدور الحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، وبالفعل جري ضبطها في إحدى الشقق السكنية بمدينة بنها.

تم اقتياد حنين حسام إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات إعادة محاكمتها في القضية، بعد أن تبين أن الحكم صدر غيابيا، وحددت لها النيابة والمحكمة جلسة اليوم لنظر إعادة محاكمتها في تهمة الاتجار في البشر.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حنين حسام لإعادة محاكمتها، تم اقتيادها وسط حراسة أمنية مشددة إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية وإيداعها بصحبة مودة الأدهم المتهمة هي الأخرى في نفس القضية وصادر ضدها حكما بالسجن لمدة 6 سنوات، ولكن حكم مودة الأدهم كان حضوريا، أما حكم حنين حسام، صدر غيابيا.

وظهرت حنين حسام، في فيديو على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، في وقت سابق، وهي تبكي وتستغيث لمنع القبض عليها، في أعقاب صدور حكم بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، في قضية الإتجار بالبشر، وهي القضية التي تواجه فيها اتهامات باستغلال قاصرات للعمل كمذيعات في أحد التطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة حاجتهن للمال.