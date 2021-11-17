«استئناف القاهرة» ترفض طلب حنين حسام برد المحكمة

قضت محكمة استئناف القاهرة، برفض الطلب المقدم من فتاة تيك توك حنين حسام، التي طلبت فيه رد هيئة محكمة الجنايات التي تحاكمها في قضية الاتجار بالبشر.

وكانت المتهمة حنين حسام مثلت أمام المحكمة الأحد الماضي أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، للمرة الأولى منذ القبض عليها هاربة بمحافظة القليوبية، وذلك في أعقاب صدور حكم «غيابي» بسجنها لمدة 10 سنوات، لإدانتها في قضية الاتجار بالبشر.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على فتاة تيك توك المتهمة، في أعقاب صدور الحكم الغيابي بحقها، بعد أن تركت منزل الأسرة في منطقة الساحل بروض الفرج، ولجأت لشقة سكنية في القليوبية، قبل أن تتمكن الشرطة من تحديد مكانها والقبض عليها، نهاية يونيو الماضي وتم إيداعها سجن النساء بالقناطر الخيرية.