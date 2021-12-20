سقوط «تاجر عملة أجنبية» في المنيا.. حجم تعاملاته وصل لـ14 مليون جنيه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى..

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من الخارج، والتى تمثل قيمة تصدير منتجات من مزارعه ومزارع أشخاص آخرين.

حيث تم تحويل قيمة تلك البضائع على حسابه البنكى بالعملة الأجنبية ، وعقب ذلك يقوم بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للإستفادة من فــارق سعــر العملــة، وتسليم التجار أصحاب المزارع نصيبهم فى تصدير تلك البضائع بالعملة المحلية، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

§ عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغ بما يعادل نحو (14.175.000 أربعة عشر مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف جنيه مصرى).

§ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.