ضبط صاحب شركة بالإسكندرية بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

ألقت أجهزة الأمن في الإسكندريةالقبض على صاحب ومدير شركة لتجارة الأجهزة الكهربائية، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، بتهمة ممارسة نشاطاً إجرامياً بإجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطني بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب لتجارة الأجهزة الكهربائية بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة.

استغل القيود المصرفية لبنوك إحدى الدول في إستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني

وأضافت المعلومات أن المتهم استغل القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول لإستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة منها لأشخاص من تلك الدولة فى إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلى ( ATM) داخل تلك الدولة، حيث يقوم المذكور بالإتفاق مع بعض عملائه من تلك الدولة المقيمين داخل البلاد على استخدام بطاقات الدفع الإلكترونا الخاصة بأشخاص مقيمين بتلك الدولة فى إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع (POS) الخاصة بإحدى الشركات لتجارة الأجهزة الكهربائية المملوكة له.

وأكدت التحريات أن المتهم حصل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة في أحد البنوك، ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك وتسليمها لعملائه من تلك الدولة مقابل حصوله على نسبة بالمخالفة للقانون.

12 مليون جنيه حجم التعامل خلال يوم

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني والأمن العام، تم إستهدافه وضبطه، وبحوزته مبلغ مالي و3 ماكينات نقاط البيع POS التي تستخدم في نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين 12 مليون جنيه.