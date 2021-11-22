ضبط المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالمنيا.. جمع 18 مليون جنيه

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على شخص بمحافظة المنيا، يتلقى تحويلات من العاملين بالخارج، لإرسالها لذويهم، بموجب حوالات بريدية، مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

الاتجار بالنقد الأجنبي في المنيا

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين، أحدهما متواجد حالياً بإحدى الدول الخارجية للعمل بها، والآخر بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال تجميع أحدهما لمدخرات المصريين العاملين بالدولة المتواجد بها بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من الخارج بالعملة الأجنبية، وإيداع قيمة تلك البضائع بحساب المتهم الآخر بأحد البنوك.

ويتلقى المتهم الموجود بالبلاد تلك التحويلات ويرسلها لذوي العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

ضبط المتهم بتجارة العملة

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم المتواجد بالبلاد، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الموجود بالخارج.

وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين بلغ 18 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.