ضبط شخص بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالإسماعيلية

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة القبض على مواطن مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من إحدى الدول بالعملة الأجنبية.

ووردت معلومات لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بأن المذكور وسيط بين إحدى الشركات في الخارج مسئولة عن أحد التطبيقات الإلكترونية، وبين نجله المتواجد حالياً في إحدى الدول الأوروبية، والذي يقوم بعرض مقاطع فيديو على قناته الخاصة عبر التطبيق المشار إليه، حيث يتم إرسال تلك التحويلات له عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال أو حسابه الشخصي بأحد البنوك، وقيامه عقب ذلك بإستبدالها بما يعادل الجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الاجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2017 طبقاً للفحص المستندي بلغت حوالى 3 ملايين و940 ألف جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط صاحب مكتب توريدات بالقاهرة

وفي إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب مكتب للتوريدات العمومية، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، يحمل جنسية إحدى الدول، ومطلوب ضبطه لدى الإنتربول فى قضايا نصب وإحتيال بذات الدولة، بالتردد على المنطقة محل سكنه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه واقعة نصب على إحدى السيدات بذات الدولة المنوه عنها في عملية شراء منزلها وبيعه بما يعادل ثلاثة ملايين جنيه، وتمكن من الهرب.

أسلحة نارية في المضبوطات

وعثر بحوزته على «طبنجة صوت معدلة - عدد من الطلقات – كارنيهات منسوب صدورها إلى عدد من الجهات الرسمية المختلفة - مجموعة من الشهادات منسوب صدورها لعدد من الجهات وجميعها مزورة - جواز سفر مصري خاص بالمتهم - 3 بطاقات رقم قومي خاصة بالمتهم بعناوين مختلفة»، كما أقر بتحصله على الطبنجة المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.