موديرنا: لقاحنا المعزز ضد كورونا يضعف متحور «أوميكرون»

مع انتشار متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»، أعلنت شركة موديرنا، اليوم، أن لقاحها المعزز لفيروس كورونا يرفع مستوى الأجسام المضادة التي يمكن أن تحبط متغير أوميكرون بشكل كبير.

وجرى رصد إصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»، فى 90 دولة وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، وأوضحت نتائج شركة موديرنا أن الجرعة المعززة المسموح بها حاليًا، والتي تبلغ 50 ميكروجرام «نصف الجرعة المعطاة للتحصين الأولى»، زادت من مستوى الأجسام المضادة بنحو 37 ضعفًا.

جرعة لقاح مودرينا المعززة تزيد من الأجسام المضادة

وأضافت «موديرنا» أن جرعة كاملة من 100 ميكروجرام كانت أكثر قوة، حيث رفعت مستويات الأجسام المضادة بحوالي 83 ضعفًا مقارنة بمستويات ما قبل التعزيز، وأنتجت كلتا الجرعتين آثارًا جانبية مماثلة لتلك التي شوهدت بعد الحصول على الجرعتين، وفقا لنتائج الاختبارات المعملية وفقا لشبكة «العربية».

اللقاحات لا تمنع العدوى ولكن ستمنع المرضد الشديد

وعلى الرغم من أن اللقاحات قد لا تمنع العدوى من المتحور الجديد، إلا أنه من المتوقع أن تمنع المرض الشديد لدى الغالبية العظمى من الناس، فيما لم يتم نشر البيانات أو مراجعتها من قبل خبراء مستقلين، وقالت شركة موديرنا إنها كانت تعد البيانات التي سيتم نشرها على الإنترنت.

يشار إلى أن شركتا الأدوية فايزر وبيونتك، أعلنتا في وقت سابق من هذا الشهر أن جرعة معززة من لقاحهما زادت أيضًا من مستوى الأجسام المضادة ضد أوميكرون.

فاوتشى: أوميكرون ينتشر فى كل أنحاء العالم

وقال مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، أنتوني فاوتشي، إن متحور فيروس كورونا الجديد، «أوميكرون» ينتشر في كل أنحاء العالم، معربًا عن قلقه حيال عدد الأمريكيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن، مؤكدًا أن متحور فيروس كورونا غير عادٍ، في إشارة إلى سرعة انتشاره قائلا «سنواجه أشهر صعبة».