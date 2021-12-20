المنشآت الفندقية: السماح بإقامة الحفلات بالفنادق ليلة رأس السنة بشروط

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه مسموح للفنادق خلال رأس السنة إقامة الحفلات «الغنائية، والثقافية، والفنية» والأفراح وحفلات الزفاف وما يشابها من فعاليات بالأماكن المفتوحة بها، شريطة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، على إلا يتجاوز الحد الأقصى لحضور الضيوف لتلك الحفلات هو 300 فرد.

منع إقامة الحفلات والأفراح بالقاعات المغلقة

وأضاف عاقل، لـ«الوطن»، أنه يحظر على الفنادق خلال ليلة رأس السنة إقامة الأفراح أو الحفلات بكافة بأنواعها داخل القاعات المغلقة بالفنادق، لافتا إلى أنه يسمح للفنادق بتنظيم البرامج العادية التي تشمل تقديم العشاء داخل المطاعم أو القاعات المغلقة حتى لو تضمن ذلك وجود فقرة فنية شريطة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط الصحية.

الفنادق مستعدة لاستقبال النزلاء خلال الاحتفالات

وأكد عاقل، أن كافة الفنادق جاهزة لاستقبال النزلاء والرواد خلال أجازات الكريسماس ورأس السنة، بالإضافة إلى كافة المنشآت الفندقية والسياحية بمختلف مناطق الجمهورية على أتم استعداد لاستقبال أي أعداد من السياح محتمل أن يزورا مصر خلال الإجازات.

وأوضح عاقل، أن الغرفة شددت على كافة الفنادق بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل التي حددتها وزارة السياحة والآثار.

حظر إقامة أي احتفالات شعبية

وفي وقت سابق، أكدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء فإنه تقرر حظر إقامة أي احتفالات شعبية داخل الفنادق سواء كانت داخل القاعات المغلقة أو المفتوحة.

وأضافت نائب الوزير، أن لجان وزارة السياحة والآثار سوف تشن حملات تفتيشية مفاجأة على الفنادق والمطاعم السياحية لمراقبة مدى التزام تلك المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط التشغيل.

وأكدت نائب وزير السياحة، أنه في حال مخالفة تلك الإجراءات فسيتم تحرير محضر بالواقعة مع توقيع عقوبات على المنشأة المخالفة وفقا للائحة الجزاءات المقررة في هذا الإطار.