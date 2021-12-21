قنا تتلقى طلبات مسابقة الأم المثالية لعام 2022

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في قنا، اليوم، بدء تلقي طلبات التقدم لمسابقة الأم المثالية بمحافظة قنا ويستمر التقديم حتى 20 يناير 2022، برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

شروط اختيار الأم المثالية

وقال محافظ قنا، في بيان، إنَّ اختيار الأمهات المثاليات لعام 2022 سيكون وفقا للفئات الآتية: «الأم المثالية – الأم من ذوي الهمم – أم الابن من ذوي الهمم أو يكون متميزا في أحد المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية - الأسرة البديلة - أم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية – أم حاصلة على مشروع التمكين الاقتصادي».

شروط مسابقة الأم المثالية

وأضاف المحافظ، أنَّ الطلبات ستفحص وتُطابق بالشروط بعد استيفاء المستندات المطلوبة، وهي «إقرار قانوني من المرشحة بأنها لا تمت بأي صلة لأي من العاملين بالتضامن الاجتماعي حاليا – السن لا يقل عن 50 سنة للأمهات سواء الطبيعية من ذوي الهمم أم التمكين الاقتصادي – السن لا يقل عن 45 سنة لفئات الأسر البديلة وأم من مؤسسات الأبناء المحرومين من الرعاية – لا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء».

وتابع بأنَّ هناك شروط تعزز القيم الإيجابية والتمسك بتعاليم الدين ونشر الرحمة والمودة، والالتزام بمنظومة القيم والأخلاق والهوية الوطنية، مؤكدا استقبال طلبات المرشحات بكل الوحدات والإدارات الاجتماعية على مستوى محافظة قنا في القرى والنجوع وأن هناك لجنة لذلك.