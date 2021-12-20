القبض على ربة منزل هاربة من «73 سنة سجن» في القليوبية

§ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإستهداف وضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام وخاصة متعددى الأحكام والعمل على رفع معدلات تنفيذ الأحكام..

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام محكوم عليها (ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية) بالتردد على محل سكنها على فترات متباعدة خشية ضبطها ، وذلك لكونها مطلوب التنفيذ عليها فـى عدد 73 حكم فى قضايا "محاجر" بإجمالى حبس 73 سنة.

§ عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم إستهدافها وأمكن ضبطها حال تواجدها بمحيط سكنها.

§ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.