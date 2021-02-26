ضبط ربة منزل هاربة من 38 حكم تبديد في سوهاج

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طما شمال سوهاج، من إلقاء القبض على ربة منزل، مطلوب التنفيذ عليها في 38 قضية تبديد.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتنفيذ حملة لضبط المحكوم عليهم الهاربين والمطلوب ضبطهم في قضايا مختلفة، وحائزي المواد المخدرة، للارتقاء بمعدل الأداء الأمني.

وأسفرت الحملة عن تمكن ضباط وحدة مباحث مركز طما من ضبط المحكوم عليها «رشا. م. ح»، 38 عاما، ربة منزل، وتقيم دائرة المركز والمطلوب للتنفيذ عليها في 19 حكم جزئي، و19 حكم مستأنف بإجمالي 38 حكم متعدد «تبديد»، آخرهم القضية رقم 1689 جنح مركز طما لسنة 2020 - حصر رقم 2008 لسنة 2020 «تبديد» حضوري، بالحبس 3 سنوات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحكوم عليها، وأخطرت النيابة العامة.

وفي سياق آخر، تمكن ضباط وحدة مباحث مركز سوهاج من ضبط 7 قطع لجوهر الحشيش المخدر، تزن حوالي 350 جراما، و12 لفافة لمادة الشابو المخدر، وزن 24 جراما، ومبلغ مالي 2060 جنيه وهاتف محمول حيازة «ناصر. ا. ت»، 45 عاما، عامل ومقيم بمركز سوهاج، واعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار.

كما تم ضبط 13 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، يبلغ وزنها حوالي 50 جراما، و8 لفافات لمادة الشابو المخدر، بوزن 16 جراما، و3 سرنجة بداخلهما مادة لسائل الأفيون المخدر، ومبلغ 1600 جنيه وميزان حساس بحوزة «محمد. ت. ا» 26 عاما، عامل، ومقيم بمركز سوهاج، واعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار.

وأسفرت الحملات الأمنية أيضا عن ضبط 4 لفافات لمادة الهيروين المخدر، وزن 8 جرامات، وسلاح أبيض مطواة قرن غزال وميزان حساس، حيازة عاطل مقيم دائرة أول سوهاج والمسجل شقي خطر تحت فئة «ب» سرقات عامة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.