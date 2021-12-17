ضبط 1422 قضية تموينية خلال 24 ساعة.. منتجات فاسدة ومغشوشة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم «الغش التجار والصناعي - السلع مجهولة المصدر - الاستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة».

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط «1422» قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:

ضبط «302 قضية مخابز ودقيق» بمضبوطات بلغت «13,450 طن – 170 بطاقة ورغيف ومنخل».

ضبط «42 قضية غش غذائي» بمضبوطات بلغت «385,583 طن – 155516 عبوة – 266447 قطعة».

ضبط «20 قضية لحوم ودواجن وأسماك» بمضبوطات بلغت (8,314 طن – 747 عبوة».

ضبط 19 قضية غش غير غذائي بمضبوطات بلغت «39,967 طن – 72024 عبوة – 73255 قطعة – 65530 لتر».

ضبط 16 قضية اسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت «41200 لتر – 1018 اسطوانة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.