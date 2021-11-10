ضبط سيدة هاربة من 11 قضية تبديد في سوهاج.. «طبيبة نساء بكارنيه مزور»

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج، من ضبط سيدة هاربة من تنفيذ 11 قضية تبديد صادر بحقها، وضُبط بحوزتها كارنيه يفيد بأنها طبيبة نساء وتوليد على خلاف الحقيقة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية بمديرية، بتمكن ضابط بوحدة مباحث الاشتباه «معين خدمة» بمدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج، من ضبط المدعوة «ح. ع»41 سنة، لا تعمل وتقيم دائرة مركز نجع حمادي قنا، والمطلوبة للتنفيذ عليها فـي 11 قضية تبديد، وانتقل إلى مكان الواقعة، ضباط مباحث قسم شرطة ثان سوهاج، وتم نقلها إلى ديوان قسم الشرطة.

ضبط سيدة هاربة من 11 قضية

وادعت السيدة بأنها طبيبة نساء وتوليد، بمستشفي سوهاج الجامعي وقدمت كارنيهًا منسوب صدوره لنقابة الأطباء يفيد بذلك، بالاستعلام من مستشفى سوهاج الجامعي ونقابة الأطباء بسوهاج، تبين عدم صحة ما قررته وأن الكارنيه المضبوط «مزوّر».

كما ضُبط بحوزة المذكورة 2 دفتر روشتات طبية منسوبة لها، وعدد من الروشتات الطبية لبعض الأطباء على خلاف الحقيقة «تم التحفظ عليهم»، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد التربح، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.