مدبولى: لن نسمح بحدوث أي مخالفات بناء في مناطق القاهرة التاريخية

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين؛ مع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومسؤولي المكاتب الاستشارية، والمحافظة، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها لإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية.

إحياء مناطق القاهرة التاريخية وإعادة رونقها الحضاري

وقال مدبولي، إن الاجتماع مع مسؤولي المكاتب الاستشارية الذين يعملون في مشروعات إعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، يستهدف متابعة ما يتم تنفيذه من أعمال في هذا الصدد، والعمل على إسراع الخطى التنفيذية لهذا المشروع، بما يسهم في الانتهاء منه وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لذلك، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على إحياء مختلف مناطق القاهرة التاريخية، وإعادة رونقها الحضاري، والاستفادة بما تمتلكه من مقومات تجعلها مقصداً سياحياً متميزاً.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على أهمية المتابعة اليومية لمختلف الأعمال، والتأكد من عدم وجود أي مخالفات في المناطق التاريخية التي تخضع لأعمال التطوير، مشدداً على أن الدولة لن تسمح بحدوث أي مخالفات بناء في تلك المناطق مرة أخرى.

صديق: التفاوض مع عدد من المواطنين بشأن تعويضهم

وعرض المهندس خالد صديق، خلال الاجتماع، ملخصاً عن أعمال إخلاء عدد من المناطق الخرِبة، وما يتعلق بالتفاوض مع عدد من المواطنين بشأن تعويضهم، فضلاً عن أعمال تعديل الواجهات لعدد من المباني بما يتلاءم مع النسق العمراني للمناطق الجاري إعادة إحيائها.

واستعرض خلال الاجتماع، ما تم من أعمال تأهيل عمراني لمنطقة مسجد الحاكم وساحته، والتدخلات العمرانية المقترحة لعدد من المباني وقطع الأراضي بالمنطقة، وتصميم أعمال تطوير وكالة الشوربجي، ووكالة الأرناؤوطي، ومجمع الوكالات، إلى جانب التأهيل العمراني لمنطقة باب زويلة، ومقترح إحياء مقعد ووكالة رضوان بك والمنطقة المحيطة.

عرض مخططات تطوير مناطق القاهرة التاريخية

كما استعرض الاجتماع أيضًأ، المخطط العام لتطوير منطقة درب اللبانة، وتقسيم مناطق العمل بها، والتدخلات المتنوعة على أنماط المباني بهذه المنطقة.

وعرض خلال الاجتماع، مخطط تطوير منطقة الحسين، والرؤية التنموية لمنطقة التطوير، وما تتضمنه من أعمال خاصة بإعادة إحياء المنطقة، ومكوناتها التي تضم جامع الحسين، والباكيات المطلة على ساحة المسجد، وكذا فندق الحسين، وقصر المسافر خانة، فضلاً عن إتاحة العديد من الخدمات والأنشطة، التي تسهم في جذب المزيد من الزائرين لهذه المنطقة المتميزة، ومن بين ذلك تطوير الورش الحرفية وإنشاء مدرسة تعليم لها، وإقامة العديد من الأنشطة التجارية والترفيهية.