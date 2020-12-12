عمرو خليل: مثلث ماسبيرو تحول من قمة العشوائية لأحد أفضل مناطق القاهرة

قال الإعلامي عمرو خليل إن مثلث ماسبيرو كان من أكثر البقاع العشوائية داخل القاهرة، ولكن بعد مشروع تطويره تحول من قمة العشوائية وأدنى مستويات المعيشة التي كان آلاف الأشخاص يعيشوا فيها في هذا المكان، لمكان آخر سيتحقق بعد شهور قليلة، ويصبح واحدا من أفضل الأماكن السكنية والسياحية والاستثمارية في قلب العاصمة.

وأضاف "خليل"، في حلقة خاصة من برنامجه "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، في مثلث ماسبيرو، أن المواطن سيشعر من خلال المشروع بتغيير فلسفة الحياة وجودتها في مصر، والمواطنين سينقلون من المناطق العشوائية الخطرة، لتعيش في أبراج سكنية متميزة، حيث تصل للدور العشرين أو الاثنين والعشرين.

ولفت إلى أن الحياة في هذه المنطقة أصبحت مختلفة في قلب القاهرة، ويبعث على الأمل والطمأنينة على غد أفضل.

وتستعرض الوطن 10 معلومات عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو:

1- إضفاء عدد من عناصر جذب للتجارة والسياحة.

2- عمل سلسلة من الفنادق المهمة لتنشيط العملية السياحية بالمنطقة.

3- إقامة مبان وأبراج شاهقة ذات طراز معماري ومعاصر.

4- كما يشمل المشروع تنفيذ أبراج سكنية بارتفاع 30 طابقًا، ترتكز على قاعدة من طابق أرضي وأول وثانٍ.

5- توفير عدد من الأنشطة التجارية والإدارية والترفيهية، بما يصنع المفارقة الرائعة، مع المعمار التاريخي في منطقة وسط المدينة.

6- تبلغ المساحة المخصصة لمشروع الأبراج 6.2 فدان.

7- يتكون المشروع من دور بدروم "جراج سفلي" بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، وطابق أرضي "تجاري" بمسطح 16970 م2، وطابق أول "جراج علوي" بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها.

8- يتكون كل منهما من 18 طابقا سكنيا بإجمالي 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع يتكون من بدروم + دور أرضي تجاري، و15 دورا متكررا بإجمالي مسطح 10200 م2.

9- موعد تسليم الوحدات السكنية للمواطنين في نهاية عام 2021.

10- تبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالي 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبي حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة.