الزراعة: جميع الخضر والفاكهة في الأسواق خالية من متبقيات المبيدات

قال الدكتور شكر عبد السلام، مدير المعمل المركزي للمبيدات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن السوق المحلي خالية وآمنة من متبقيات المبيدات الضارة بصحة الإنسان، وأن نسب التجاوزات المكتشفة خلال عمليات المتابعة التي يجريها المعمل لـ30 نوعا من الفاكهة والخضروات بشكل دوري في الأسواق والمحافظات المختلفة منخفضة، كما جرى أختيار 8 محاصيل أساسية لرصدها في جميع المواسم الزراعية وفي جميع المحافظات، ويجري رصد متبقيات المبيدات فيها بجمع عينات من المزارع والأسواق.

عبد السلام: عدم تجاوز متبقيات المبيدات في العينات المسحوبة من الأسواق المختلفة للنسب المُقررة

أكد «عبد السلام» في تصريحات لـ«الوطن»، عدم تجاوز متبقيات المبيدات الموجودة في العينات المسحوبة من الأسواق المختلفة للنسب المُقررة، وأن المعمل المركزي لا يكتفي بمراقبة ورصد العينات المتوافرة بالأسواق، وإنما يمتد نطاق عمله إلى المزارع أيضًا، لرسم خريطة تُعطي صورة كاملة عن أي خروج أو تجاوز في المبيدات المُستخدمه بهذه المحاصيل، بما يضر بصحة الإنسان والبيئة على حد سواء، موضحا أن كل محصول مقرر له نوع معين من المبيدات، يختلف عن الآخر، وأن تحديد نوع المبيدات يُراعي بعض الاشتراطات مثل نوع النبات والفترة الزمنية التي يستلزمها حتى حصاده، علاوة على نوع التربة المزروعة، لتحديد الأنسب بدقة وبطريقة علمية.

نحلل 500 عينة يوميا ولدينا القدرة على تحليل 700

تابع أن صلاحيات المعمل المركزي للمبيدات، تمتد إلى المحاصيل والرسائل الغذائية الواردة للبلاد عن طريق الاستيراد، تفعيلًا لبروتوكول التعاون المُبرم مع هيئة سلامة الغذاء، للتأكد من عدم وجود أي تجاوز للنسب المُصرح بها لمتبقيات المبيدات والسموم الفطرية، لافتا إلى أن المعمل مجهز بأحدث الأجهزة في هذا المجال، ويجري تحليل من 350 إلى 500 عينة يوميا، ولدينا القدرة على تحليل 700 عينة يوميا.

هدفنا التأكد من سلامة ما يتناوله المصريون من خضر وفاكهه وليس الربح

أشار مدير المعمل المركزي للمبيدات، إلى أن الهدف الذي انشئ من خلاله المركز، التأكد من سلامة ما يتناوله المصريون من خضر وفاكهة، وليس الربح، ومقابل تحليل العينات يذهب لصيانة الأجهزة وشراء أخرى حديثة، لذا فمقابل تحليل العينات يكاد يكون في حدود التكلفة، كما يقدم المركز خدمة إلى أصحاب المزارع بتحليل عيناتهم، قبل جمعها بأسعار مخفضة، لمعرفة ما إذا كانت المبيدات في الحدود المسموحة.