مهام وخدمات يقدمها معمل تحليل متبقيات المبيدات.. حماية المستهلك أهمها

يقوم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، بتنفيذ العديد من المهام أهمها برامج تقصي نسب الملوثات الكيميائية والبيولوجية في المحاصيل الزراعية بالأسواق المحلية، بهدف الحفاظ على صحة المواطن المصري وحمايتهِ من الأغذية الملوثة، عن طريق تقليل التلوث في المحاصيل الغذائية ومنع التدهور البيئي الناتج من الاستخدام المكثف، وغير الواعي للمبيدات، وكذلك مراقبة الواردات وعدم التصريح بتداول المخالف للمواصفات المصرية أو العالمية، بما يبث الثقة فى القاعدة العريضة للمستهلكين فى نظافة وسلامة الغذاء والمنتجات الزراعية فى مصر، من خلال إجراء تحاليل بقايا المبيدات والملوثات المختلفة بالأغذية والبيئة وإصدار شهادات معتمدة طبقاً لنظام الأيزو 17025 لهذه التحاليل.

وتستخدم نتائج برامج التقصى فى الآتي:

– تقدير مدى مطابقة متبقيات المبيدات أو غيرها من الملوثات الموجودة فى الأغذية بالحدود القصوى المسموح بتواجدها فى تلك الأغذية.

– تحديد وتعريف انواع المنتجات الزراعية الملوثة ومعرفة نوع التلوث.

– تحليل وتقييم النتائج المتحصل عليها من برامج التقصى واعداد تقارير فنية بها لتقديمها الى صانعى القرار والجهات المسؤلة عن تسجيل المبيدات فى السوق المصرية.

– يقوم المعمل بعمل دراسات تقييم المخاطر للموثات الموجودة بالمنتجات الزراعية سواء كانت متبقيات المبيدات أو المعادن الثقيلة وغيرها من ملوثات الأغذية اعتماداً على نتائج برامج التقصى الدورية وكذلك الخبرات والبيانات المتراكمة لدى فريق العمل بالمعمل.

مراقبة سلامة الصادرات الزراعية وتشجيعها

يساهم المعمل بدوراً رئيساً وفاعلاً في زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية وتحسين قدرتها التنافسية والتقيد بمواصفات الجودة والأمان المفروضة في أسواق التصدير تبعاً لاتفاقيات التجارة الحرة وسياسات الجوار مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بإصدار شهادات معتمدة بالتحاليل عالية الدقة التى تجرى عليها قبل تصديرها لتأكيد مطابقتها للموصفات العالمية، وحل مشاكل التصدير الخاصة بالملوثات فى هذه المنتجات

مراقبة سلامة الواردات الزراعية

مراقبة الواردات إلى مصر من المحاصيل الزراعية والأغذية من أصل نباتي وحيوانى وعدم التصريح بدخول المخالف للمواصفات المصرية و العالمية والعمل على حماية المستهلك المصرى من الأغذية المستوردة الملوثة بالملوثات المختلفة وذلك بالتعاون مع الحجر الزراعى والحجر البيطرى والرقابة على الصادرات والواردات وغيرها من الجهات التى تعمل على مراقبة المنتجات الزراعية والغذائية الواردة من الخارج.

أنشطة بحثية

– المشاركة فى المشاريع البحثية مع جميع الهيئات والمؤسسات البحثية والجامعية بمصر وجميع دول العالم.

– التحديث المستمر وإدخال التقنيات الجديدة والحديثة لتطوير طرق التحليل لمسايرة ما يستجد من المواصفات القياسيه العالمية الخاصة بجودة وسلامة الغذاء.

– إجراء دراسات تقصي وتقدير المخاطر بالنسبة للملوثات الكيميائية والميكروبية فى الأغذية والبيئة.

– دراسات تقييم المتناول اليومى من الملوثات المختلفة فى الأغذية.

– التعاون مع الجهات البحثية المختلفة من مختلف القطاعات والوزارات.

– الجامعات والمراكز البحثية.

– الزراعات العضوية.

– مكاتب التفتيش الدولية على المنتجات الزراعية.

– شركات تصدير و إستيراد المنتجات الغذائية.

– المستهلكين والمزارعين.

أنشطة التدريب

يقوم المعمل بإجراء البرامج التدريبية فى جميع الانشطة المتعلقة بسلامة الغذاء للمختصين والعاملين بالمجال سواء داخل جمهورية مصر العربية او المختصصين من الدول العربية والأفريقية الشقيقة.قام المعمل بتطوير برامج التدريب سواء التدريب على طرق التحليل المختلفة أو طرق سحب العينات وكذلك برامج التدريب فى ادارة الجودة بالمعامل.

يقوم المعمل بالتعاون مع الجهات العاملة فى مراقبة الواردات كالحجر الزراعى والحجر البيطرى فى اعداد برامج تدريب متخصصة لمفتشى تلك الجهات على الطرق السليمة لسحب العينات طبقا للمواصفات الدولية المنظمة لذلك.