«مركزي متبقيات المبيدات» ينتهي من تدريب مواصفات الصحة والسلامة المهنية

استمرارا لدور المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، لتطوير وزيادة كفاءة العاملين بالمعمل؛ تم تنظيم دورة تدريبية لشرح متطلبات مواصفتي الصحة والسلامة المهنية ISO 45001، وإداره البيئة ISO 14001. وشمل البرنامج التدريبي الذي استمر على مدار أسبوع كامل متطلبات المواصفتين، وإجراء المراجعات الداخلية طبقا لاشتراطات هذه المواصفات.

عقد مجموعات عمل تهدف لكيفية تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية على أرض الواقع

كما اشتمل البرنامج التدريبي أيضا على عقد مجموعات عمل تهدف إلى كيفية تطبيق هذه الاشتراطات على أرض الواقع، وتعد هاتان المواصفتان ذات أهمية قصوى للتطبيق في بيئة العمل والمعامل عموما، حيث تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وكيفية تجنب المخاطر والحوادث، ووضع نقاط تحكم استباقية منعا لحدوثها وأيضا تداول المخلفات الكيميائية والبيولوجية الخطرة، وكيفية الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة والحفاظ على الموارد، ويسعى المعمل في التوافق مع متطلبات المواصفتين وإنشاء نظام إدارة مدمج لهما من أجل الاعتماد في هاتين المواصفتين.

أهمية المواصفات للمعامل الكبرى

وتتبين أهمية هذه المواصفات، للمعامل الكبرى التي تتعامل مع قدر كبير من الملوثات والكيماويات والمخلفات البيولوجية وما تشكله من مصادر خطورة وتلوث للأفراد والبيئة.

ومن الجدير ذكره أن المعمل قام بتشكيل فريق للصحة والسلامة وإدارة البيئة، ممثلا لكافة أقسام المعمل، ويتم عقد اجتماعات دورية لبحث تطور العمل بذات أنظمة الجودة.