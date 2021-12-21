حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 21-12-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:02 ص | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج الجوزاء
ينزعج مولود برج الجوزاء من تكرار الأمور والمواقف نفسها كل يوم، ولا يفضل أن يعيش بعيدًا عن الناس.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا
القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال ويطالبك ذلك بمراجعة وضعك المالي وقرارتك المهنية، وأيضا مراقبة نفقاتك وعليك أن تحترس ولا تتعجل الربح.
حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا
رغم الضغوط.. يمكنك أن تجتهد اليوم وتستمتع بما هو متاح.
ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.