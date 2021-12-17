حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 17-12-2021 مهنيا وعاطفيا

الازدواجية يعرف بها مولود برج الجوزاء، إذ يمكن أن نراه منفتحًا واجتماعيًا ومرحًا، ويمكن أن نراه متأملًا ومنعزلًا وعصبيًا في الوقت ذاته، كما أنه يفكر دائما في مجريات الأمور، ويعمل على التخطيط لحياته المقبلة، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

رغم الضغوط.. تتحسّن اليوم مزاجيا، واليوم تصنع فارقا بين الأمس والغد وتعلو قيمتك، فقط حافظ على حقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

القمر في برجك.. تدهش الجميع بما لديك من جرأة وروح مبادرة، ويجعلك ذلك جذابا وقادرا على الإقناع.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.