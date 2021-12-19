حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 19-12-2021 مهنيا وعاطفيا

من الصعب أن يقع مواليد برج الجوزاء في الحب، ويسعون لإقامة العلاقات العاطفية على أساس العقل، كما أنه لديه شخصية اجتماعية ويحرص دائما على تكوين علاقات وصداقات جديدة.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر المكتمل في برجك وعليك أن تتحكم في انفعالك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

اليوم يطالبك الفلك أن تضع نفسك مكان شريك حياتك كي تتفهم موقفه.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.