«الصحة العالمية» تستعرض خطة التطعيم ضد شلل الأطفال بالشرقية

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور علاء عيد مساعد وزير الصحة ورئيس قطاع الشؤون الوقائية بالوزارة، والدكتور عصام عثمان مدير البرنامج الوطني للتطعيمات، والدكتور مجدي شرف ممثل منظمة الصحة العالمية، وذلك صباح اليوم الإثنين بمكتب وكيل الوزارة.

استعراض الوضع الصحي الحالي

واستعرض اللقاء الوضع الصحي الحالي بمحافظة الشرقية، ومناقشة خطة العمل بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة، والتي تم انطلاقها أمس الأحد 19 ديسمبر وتستمر حتى الأربعاء القادم.

وأوضح رئيس القطاع، أن هذه الزيارة تهدف إلى الاطمئنان على سير العمل بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال، والمعوقات التي تواجه الفرق العاملة في ظل الظروف الراهنة وسوء الأحوال الجوية، وذلك لتقديم الدعم اللازم وتحسين مستوى أداء الخدمة الطبية وتحسين الجانب الفني والإداري في أداء الفرق، وحل المشكلات والتحديات التي تواجه إنتظام سير العمل.

مراكز التطعيم بلقاح كورونا

وفي سياق متصل، تفقد الوفد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بديوان عام المديرية، وكذلك المرور على الفرق المشاركة في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في يومها الثاني بمركز ومدينة الزقازيق، والمرور علي الفرق الطبية الثابتة بمكتب صحة ثان الزقازيق، وتم التأكد من انتظام سير العمل، وتطعيم الأطفال وفقاً للخطة الموضوعة، وانتقال الفرق الطبية المتحركة من منزل لمنزل، ووضع العلامات الإرشادية في الأماكن المحددة.

وفي نهاية الزيارة أثنى الدكتور علاء عيد على حسن التنظيم، وأداء الفرق العاملة والمتابعة الدقيقة من الفريق الإشرافي بالمديرية والإدارة الصحية بالزقازيق.