عودة الجزء الخامس من مسلسل يوميات زوجة مفروسة رمضان 2022

أعلن المخرج أحمد نور عن بدء التحضير للجزء الخامس من مسلسل «يوميات زوجة مفروسة»، استعدادًا لعرضه في السباق الرمضاني القادم 2022.

الفكرة العامة لمسلسل يوميات زوجة مفروسة

وأكد المخرج أحمد نور، في بيان صحفي، أن الجزء الخامس مفاجأة للجمهور وسيقوم بمناقشة عدد من الموضوعات الاجتماعية التي تهم الجمهور وخاصة بعد نجاح الأجزاء السابقة وتخطيها مليار مشاهدة على جميع منصات التواصل الاجتماعي.

أبطال مسلسل يوميات زوجة مفروسة

مسلسل «يوميات زوجة مفروسة أوي» بطولة داليا البحيري وخالد سرحان وشيماء سيف ومحمد أبو داوود وإيمان السيد ومروة عبد المنعم ومدحت تيخة وسلوى عثمان وعلاء زينهم ونور إيهاب وسليم الترك، وغيرهم من الفنانين.

وحقق الثنائي خالد سرحان وداليا البحيري نجاحا كبيرا خلال الأجزاء السابقة من المسلسل، وتفاعل معهم العديد من الجماهير، وارتبطوا بظهورهم في شهر رمضان.

أخر أعمال خالد سرحان

يذكر أن أخر أعمال الفنان خالد سرحان حكاية «لحظة ضعف» من مسلسل «ورا كل باب» والتي عرضت مؤخرًا، حيث جسد خلال أحداثها دور المعلم رضا صاحب ورشة، ولكنه يتجه إلى شرب المخدرات ما أفقده عقله، وأصبحت تصرفاته غير طبيعية وبدأ في إيذاء أهله، حتى تساعده والدته في النهاية للتعافي من الإدمان.

أبطال حكاية لحظة ضعف من مسلسل ورا كل باب

وشاركه في بطولة المسلسل رشا المهدي، أحمد كمال أبو رية، حنان يوسف، تامر مجدي، غفران محمد، سيناريو وحوار محمد ذو الفقار، ومن إخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة سينرجي.