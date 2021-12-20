مؤتمر جامعة الأزهر يوصي بتفعيل دور الدراما في التوعية بالأزمات البيئية

قدم مؤتمر جامعة الأزهر العلمي الثالث، تحت عنوان «تغير المناخ.. التحديات والمواجهة»، عددًا من التوصيات بشأن الإعلام والدراما، ودورهما في مواجهة التغيرات المناخية، الذي عقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والعلماء والباحثين المتخصصين في مختلف المجالات المؤثرة في البيئة، وممثلين عن علماء الدين والمثقفين، ورؤساء الجامعات وأساتذتها، والإعلاميين والصحفيين، والطلاب والطالبات من مختلف الكليات والتخصصات العلمية.

خلق وعي حقيقي لدى الجماهير بالأزمات البيئية

وأوصى البيان الختامي، بإعداد دليل إعلامي يسهل مهمة الصحفيين والإعلاميين، في التعامل مع التغطيات الخاصة بالأزمات البيئية، ويساعد على خلق وعي حقيقي لدى الجماهير، مطالبًا بضرورة تفعيل دور الإعلام في التوعية بمخاطر تغير المناخ، وتعميق الإحساس بهذه الأزمة العالمية، وخلق رأي عام عالمي، يستهدف التأثير على صناع القرار العالمي، وذلك من خلال تخصيص مساحات ثابتة في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، تستهدف رفع الوعي بالمشاكل البيئية والتوعية بدور الفرد في النهوض بالبيئة وحمايتها والحفاظ عليها.

التعريف بحقوق الدول النامية لموارد البيئة

كما أكد البيان الختامي للمؤتمر، دور الإعلام الهادف في التعريف بأزمة تغير المناخ، والتعريف بحقوق الدول النامية مقابل استغلال الدول الصناعية الكبرى لموارد البيئة، من خلال تبني أعمال درامية هادفة، تقوم على التعريف بالأزمة وأسبابها والتعريف بالنماذج الإيجابية، وتقديم المقترحات والحلول بشأنها من خلال أساليب وقصص درامية جذابة.

وكانت جلسات اليوم الثالث، ناقشت قضية «مفهوم المواصفات الدولية لنظم الإدارة البيئية (الجودة والتمويل)» برئاسة الدكتور ياسر حلمي، مدير مكتب التميز الدولي لجامعة الأزهر، والدكتور وائل يوسف مدير مركز التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة الأزهر، والدكتور سينا حبوس مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للتنمية المستدامة، والمدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، والدكتورة خلود حسام عميد كلية تجارة الأزهر بنات أسيوط، والدكتور الجندى شاكر الجندى الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الأزهر.