أسقف ببا والفشن يهدي المصحف الشريف لمحافظ بني سويف

أهدى الأنبا إسطفانوس أسقف ببا وتوابعها، المصحف الشريف، إلى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على هامش الفعالية التي أقامتها أسرة المنتصرين بالفشن، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.

وزار محافظ بني سويف اليوم، أسرة المنتصرين بالفشن، واستقبله الأنبا إسطفانوس أسقف ببا وتوابعها.

محافظ بني سويف يفتتح معرض للمشغولات اليدوية لأسرة المنتصرين

وافتتح المحافظ معرض المشغولات اليدوية الذي أقامته أسرة المنتصرين بفناء مدرسة سان مارك بمدينة الفشن، مشيدا بالمعرض الذي ضم تشكيلة متميزة ومتنوعة من المنتجات من المشغولات اليدوية المتنوعة، والأعمال الخشبية، والتحف واللوحات الفنية، وغيرها من المنتجات التي أظهرت مدى حرفية ومهارة ذوي القدرات الخاصة، مشيراً إلى أهمية تلك المعارض التي تعتبر خطوة جادة لإبراز إبداعات ومهارات ذوي الإعاقة، في سبيل تعزبز دمجهم مجتمعيا في مختلف المجالات.

محافظ بني سويف يتابع احتفالية أسرة المنتصرين

واتجه المحافظ لسرادق الفعالية، لمشاهدة بعض الفقرات الفنية والغنائية، التي قدمها طلاب من ذوي الهمم حازت على استحسان الحضور وأظهرت مواهب وقدرات ذوي الهمم في الجانب الفني والغنائي، فضلا عن مشاهدة عرض موجز عن أنشطة أسرة المنتصرين التي تعمل في مجال رعاية المعاقين وإنجازاتها في مجالات تقديم الدعم الفني لتعزيز حقوقهم، وإعداد البرامج التدريبيبة المتخصصة في مجال الدعم التعليمي والمجتمعي مثل قاموس لغة الإشارة للصم وضعاف السمع ووحدة السمعيات وغيرها

وأكد محافظ بني سويف أهمية تنمية قدرات ومهارات ذوي الهمم، للدفع بالجوانب الإيجابية لديهم، والتأكيد على قدرتهم على العمل والعطاء واستثمار وتوظيف قدراتهم بتوفير المناخ الذي يساعدهم على العمل والإبداع، لافتا إلى أن الدولة تسعى لذلك من خلال خطوات وبرامج عديدة يتم تنفيذها عن طريق تضافر كافة الجهود العاملة في المجال.

وشدد على ضرورة توفير متطلبات دمج هذه الفئة الهامة وتمكينها مجتمعيا يمثل لبنى سويف أهمية كبيرة، لاسيما مع الاهتمام والدعم غير المسبوق الذى توليه القيادة السياسية لهم من خلال تقديم خدمات حقيقية وفاعلة لهم ودمجهم فى المجتمع المختلفة وتوظيف طاقاتهم لخدمة أنفسهم وأسرهم والمجتمع بأكمله.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام،الدكتورة هالة عبد السلام مديرإدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وأعضاء مجلس النواب، ميرفت ميشيل، سهام بشاي، عبير جمال، منى عبد الله، طه الناظر، سامي توفيق، والدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، المحاسب حمادة راضي رئيس المدينة، ونرمين محمود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة.