«غنيم»: تجربة «استشاري الشباب» تهدف لدفع جهود الارتقاء بحياة المواطنين

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إن تجربة تشكيل مجلس استشاري من شباب المحافظة ، جاءت ليتسق مع رؤية ومشروع الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستفادة من قدرات وطموح واصرار شباب مصر لتحقيق التنمية والريادة على كافة المستويات ، حيث تم اختيارهم وفقا لمعايير واختبارات من أجل انتقاء المميزين في المجالات المختلفة ، ليكونوا عونا للخبراء والمتخصصين في وضع الرؤى والخطط التنموية ، لاسيما أن بني سويف لديها مجلس استشاري اقتصادي يضم الخبرات الأكاديمية والمهنية في مختلف المناحي ، وذلك يجعل الوضع أكثر اكتمالا ، بحيث توجد الكوادر الشبابية المميزة بجانب الخبرات المتاحة في مختلف ميادين العمل

وأكد محافظ بني سويف على أهمية الدور المستهدف من المجلس الشبابي ،وكذا الجهود التي بذلها المجلس خلال الفترة الماضية ، والتي كانت خير داعم لجهود الجهاز التنفيذي في كثير من المجالات ، لاسيما في قطاعات التنمية ووضع الإستراتيجيات، والإسهام في تنفيذ تطبيقات حديثة لخدمة المواطنين ، واقتراح أكثر من 45 مقترح تنموي،وإصدار مجلة شبابية تعبر عن أراء وطموحات شباب المحافظة وغيرها

حيث لم يدخروا جهدا في تقديم المقترحات والمشاركة الفعلية في عدد من المجالات التي تضعها المحافظة في مقدمة اهتماماتها ،ضمن توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل للارتقاء بجودة حياة المواطنين ومستوى معيشتهم ،خاصة المبادرات الرئاسية حياة كريمة والتي انطلقت تحت مظلتها مبادرات كثيرة يتم تنفيذها حاليا مثل مراكب النجاة و100 مليون صحة وسكن كريم وغيرها

وأِشار المحافظ إلى أن التكامل المنشود من بناء كيان شبابي تمثل في المجلس الاستشاري وشباب مبادرة تأهيل وتمكين ، قد تحقق بشكل جيد، وأنه سيزداد مع مرور الوقت،وتنامي روح الفريق الواحد،الذي كان من الأهداف الرئيسية،وهي العمل كفريق متكامل،مشيرا إلى دور المجلس في اقتراح السياسات والمشروعات والإسهام في وضع الإستراتيجيات، ليأتي دور شباب تأهيل وتمكين في متابعة تنفيذها ميدانيا

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الأول لبرلمان شباب شمال الصعيد،الذي تنظمه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني،وذلك بمحافظة المنيا،وفي حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأدار الحوار "ابن بني سويف" محمود جابر المتحدث الرسمي باسم برلمان وزارة الشباب والرياضة