محافظ بني سويف يتابع أعمال إصلاح كسر بخط مياه بمدخل مدينة الفشن

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولي الوحدة المحلية وشركة المياه، أعمال إصلاح كسر بخط مياه بمدخل مدينة الفشن، وذلك عقب تلقي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة إخطاراً بحدوث كسر في الخط مساء اليوم الجمعة.

انقطاع المياه

وأوضح حمادة راضي، رئيس مدينة الفشن، في بيان، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تم التواصل والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والتي قامت بقطع الخدمة «مؤقتاً» والدفع بسيارات كسح من الوحدة المحلية وشركة المياه، لسحب المياه المتسربة، واستدعاء طاقم فني من فرق الصيانة، والذي يقوم حاليا بالعمل في إصلاح الكسر.

العمل على إصلاح الكسر

من جهته، كلف المحافظ مسئولي شركة المياه والوحدة المحلية لسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر وإعادة الحركة لطبيعتها والتنسيق مع المرور لوضع حواجز وعلامات إرشادية لتيسير الحركة المرورية بمدخل المدينة، مع استمرار التواجد حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح ورفع مخلفات الإصلاح وإعادة تيسير الحركة المرورية.