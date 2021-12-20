مدبولي: بعض شركات المنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر وصلت لمستوى العالمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان حريصًا على زيارة المنطقة الصناعية، اليوم، بمدينة السادس من أكتوبر، لتفقد وافتتاح مشروعات توسع، للعديد من الشركات الموجودة في هذه المنطقة الصناعية، «الواحد بيسعد جدًا بالتوسع الكبير الذي يحدث في قطاع الصناعة، وأيضًا التوسعات التي تحدث في هذه المنطقة الصناعية المميزة».

الشركات بالمنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر أصبحت مرجعية للأسواق العالمية

وأضاف «مدبولي»، خلال جولة تفقدية في المنطقة الصناعية في السادس من أكتوبر، أن المصانع التي زارها اليوم، بفضل الله وصلت لمستوى العالمية، «مش بس بتنتج وتغطي احتياجات السوق المحلي، لأ كمان بقت تصدر بكميات كبيرة للخارج، وأصبحت هي مرجعية للأسواق العالمية، حتى العمالة اللي في دول أوروبا ودول متقدمة، بييجوا يتدربوا في هذه المصانع، عشان يرجعوا بلادهم، ويشغلوا خطوط الإنتاج في دولهم».