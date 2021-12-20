«القومي للمرأة» يواصل فعاليات دورة إعداد الدعاة والقيادات الدينية

يواصل المجلس القومي للمرأة لليوم الثاني فعاليات تدريب المدربين لإعداد الدعاه والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية (ندوات التوعية المجتمعية "جلسات الدوار") وذلك فى إطار الأعمال التحضيرية لمشروع تنمية الأسرة المصرية للقرى الأولى بالرعاية وقرى حياة كريمة بحضور إيزيس محمود المديرة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس والدكتور بهاء شوكت مستشار الصحة الإنجابية والتدريب ، والدكتور أيمن أبوعمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة والدكتور أسامة الجندي مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف والدكتورة علا حجازي المديرة العامة للإعلام والتربية السكانية بوزارة الصحة والسكان وبمشاركة عدد من الأئمة و الواعظات والقساوسة والراهبات وخادمات ومكرسات الكنائس من محافظات (المنيا ، بنى سويف ، سوهاج).

أشار الدكتور بهاء شوكت فى محاضرته الى تعريف "الصحة الإنجابية"، و"الحقوق الإنجابية" وخدمات مكونات الصحة الإنجابية وآثارها على صحة المرأة بالإضافة إلى شرح مفهوم الحقوق الإنجابية مؤكدا على أن الهدف الرئيسي لخدمات الصحة الإنجابية هو توفير الخدمات الصحية المأمونة والتي تساعد المرأة على أن تجتاز مراحل عمرها المختلفة بأمان وبصحة، والحد من الوفيات والأمراض الشائعة في هذه المرحلة العمرية.

وفى نهاية المحاضرة ساهم المشاركين فى إعداد مجموعة من الرسائل المتعلقة بالصحة والحقوق الإنجابية التي يحرص المتدرب إلى نقلها إلى العامة بالإضافة إلى تعريف رعاية وتربية النشأ والمراهقين وأضرار الزواج المبكر.

وإستشهد الدكتور أيمن أبوعمر خلال محاضرته بمجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة والتى توضح حرص الدين الإسلامي على صحة المرأة والصحة الإنجابية مؤكدا على مكانة المرأة فى الإسلام.

وأشار الدكتور أيمن أبو عمر إلى بعض النصوص الدينية الإسلامية التى تتشابه إلى حد كبير مع النصوص الدينية المسيحية وناقش ذلك مع مجموعة من القساوسة والأباء فى جو من المحبة والتسامح. وألقت الدكتورة علا حجازي محاضرة بعنوان الأمومة الآمنة من المنظور الطبي أعقبها الدكتور أسامة الجندى بإلقاء محاضرة بعنوان الأمومة الآمنة من المنظور الديني وبعد الإنتهاء من المحاضرات قام المشاركين بتكوين مجموعات عمل وإختيار أنشطة لعدة موضوعات تتناول القضايا السكانية لإعداد ندوة توعوية مصغرة لتقديمها وتقييم نشاط كل مجموعة عمل