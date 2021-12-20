السيسي يستجيب لعلاج مواطنة مريضة بالسرطان من الشرقية

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مواطنة تُدعى «أمل عبد الله» مريضة بالسرطان من محافظة الشرقية، بعد عرض حالتها في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد».

السيسي يستجيب لعلاج أمل عبد الله

وقالت «أمل عبد الله»: «أنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه استجاب لي، واستجاب لعلاجي، الله يخليك لينا يارب، ربنا يخلي الرئيس، الحمد لله إنه بيراعينا، ويراعي الله فينا، شكرا جزيلًا جدا يا رئيس، بقول للرئيس لو أنت سامع صوتي أنا بشكرك، بحمد ربنا إنه بعت لينا رئيس يراعي ربنا فينا».

آية ابنة مريضة السرطان تشكر السيسي على الهواء

فيما قالت «آية»، ابنة أمل عبد الله، «أنا مش هعيط تاني طالما ماما هتخف، وعاوزه أطلع دكتورة عشان ماما محتاجاني، وبشكر الرئيس السيسي عشان هيعالج ماما، ربنا يخليهالي ويشفيها يارب».