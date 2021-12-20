عاجل.. استئناف الدراسة في مدارس مطروح غدا

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استئناف الدراسة، غدا، في جميع مدارس المحافظة بمختلف الإدارات والقطاعات التعليمية في الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة.

كان محافظ مطروح أصدر قرارا بتعليق الدراسة يومي الأحد والاثنين بسبب التقلبات الجوية من سقوط الأمطار والرياح الشديدة المحملة بالأتربة لجميع التلاميذ والعاملين في المدارس، وقررت جامعة مطروح تعليق الدراسة اليوم على أن تعمل أون لاين فقط.